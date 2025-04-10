MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreç sonrası DEM Parti heyeti siyasi partilerle iki tur görüşme gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk temas bugün gerçekleşiyor. Terörist başı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alıyor.

DEM PARTİ HEYETİ'NDEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Buldan da, "Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik." dedi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK MI?

Buldan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun. Görüşme sonrası belki yazılı bir açıklama yapabiliriz.