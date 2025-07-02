Son Dakika Haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 137 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Tugay şunları söyledi:

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ MASUM"

"İşin içine dahil edilen tüm taraflarla bir siyasi amaç olduğuna dair benim de kuvvetli bir kanaatim var. Buradan CHP ve CHP'li büyükşehir belediyelerini kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmak, değersizleştirmekle ilgili bir çaba olabilir gibi görüyorum açıkçası.

Biz dünden beri mümkün olduğunca olayı takip etmeye ve detayları öğrenmeden açıklama yapmamaya çalıştık. Dosyanın kapsamında hakkında yeterli bilgimiz yok ama düne oranla daha fazla bilgimiz var.

Kişisel olarak şuna inanıyorum, bütün arkadaşlarımız masum. Bütün arkadaşlarımız aklanacaklardır.

Bunu elimizdeki veriler dahilinde söylüyorum. Kararın mutlaka yargı tarafınca verileceğini de biliyoruz. Bu sürecin şeffaflığıyla adil bir süreç olacağına ben de inanmak istiyorum ama özellikle yargılamaların gerçekten tutuklama yönünde olması için haklı nedenler görülmüyor."

"Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diyen Tugay, "Her ne algı çalışması içinde olurlarsa olsunlar bu süreci birlik beraberlik içerisinde adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.