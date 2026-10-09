Son dakika... Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, Güney Afrika doğumlu 85 yaşındaki Pillay'ın barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından ötürü bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Frydnes, Pillay'ın çalışmalarının "daha barışçıl bir dünya yaratmak isteyen herkes için bir umut ve ilham kaynağı olduğunu" ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

Komite tarafından yayımlanan basın bülteninde, "Savaş ve çatışmaların sayısının arttığı, hakimlerin ve uluslararası hukuk kurumlarının siyasi saldırı altında olduğu bir dönemde Nobel Komitesi, çatışmaları güç veya şiddet kullanmadan çözme yeteneğinin uluslararası hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istemektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Savaş suçlularının hesap verdiği ve istismar mağdurlarının adaletin tecelli ettiğini gördüğü uluslararası bir hukuk sistemi, barışçıl bir dünyanın ön koşuludur" denildi.

MANDELA'NIN SAVUNMASINDAN ULUSLARARASI MAHKEMELERE

Komite, Pillay'ın kariyerine dikkat çekerek, "Nelson Mandela'yı ve apartheid (ayrımcılık) rejimine karşı direnen diğer isimleri savunduğu ilk yıllarından, çağımızın en önemli uluslararası davalarından bazılarında yargıç olarak görev yapmasına uzanan ortak bir çizgi var" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 12 milyon İsveç kronu (910 bin 249 sterlin) değerindeki Nobel Barış Ödülü, 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek törenle sahibine takdim edilecek.

BU YIL 287 ADAY YARIŞTI

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki ödül için 287 isim ve kurumun aday gösterildiğini ve bu adayların dörtte birinden biraz fazlasının kuruluşlardan oluştuğunu açıkladı.

Bu yıl ödülün diğer güçlü adayları arasında Papa Leo, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı ve BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese de yer alıyordu.

2025 ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ MACHADO OLMUŞTU

2025 yılında Nobel Barış Ödülü, Güney Amerika ülkesinde demokratik bir geçiş sağlama mücadelesinden ötürü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya verilmişti.

Machado, yaygın olarak bir diktatör olarak görülmesine rağmen yeniden seçilen dönemin devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen protestolara liderlik ettiği 2025'in ocak ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmamıştı. Venezuelalı lider, kazandığı ödülü "davalarına verdiği kararlı destek" nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf etmişti.

Bu yılın ocak ayında, Maduro'nun devrilmesinden kısa bir süre sonra Machado Nobel madalyasını Trump'a vermişti. Ancak Nobel Komitesi ödülün başkasına devredilemeyeceğini daha önce belirttiği için bu hamle büyük ölçüde sembolik bir jest olarak kalmıştı.