ÖSYM Başkanı Prof Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ersoy, sonuçlara https://ykssonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişilebileceğini bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ÖSYM Başkanı Prof Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ersoy, sonuçlara https://ykssonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişilebileceğini bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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