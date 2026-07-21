ÖSYM Başkanı Prof Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ersoy, sonuçlara https://ykssonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişilebileceğini bildirdi.

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