Süleymancılara düzenlenen yeni dalga operasyonda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı.

Soruşturmanın detaylarına göre, şüphelilerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği belirlenirken, soruşturmada, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiğine ve lojistik şirketleri üzerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığına ilişkin delillerin elde edildiği bildirildi.

Dosyaya Türkiye'deki seçim süreçlerini etkileyemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğu iddiaları da yansıdı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan Süleymancılara yönelik 4. dalga operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda; Alihan KURİŞ suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Yine soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir.

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır. Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansımış olup, bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam etmektedir.

-Bu kapsamda 20/09/2026 tarihinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir."