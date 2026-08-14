Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "AKP’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu. Erdoğan, konuşması sonrası AKP’ye katılan isimlere rozetlerini taktı.

MİLLETVEKİLLERİNE ROZETLERİNİ TAKTI

Erdoğan'ın rozet taktığı milletvekilleri arasında, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici yer aldı.

3 ismin AKP’ye katılmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde parti dağılımı bir kez daha değişti. Meclis'te AKP’nin milletvekili sayısı 280’e yükseldi.

AKP'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP’den istifa eden Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP’den istifa eden Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, CHP’den istifa eden Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, DEM Parti’den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, CHP’den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve CHP’den istifa eden Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de AKP’ye katıldı.