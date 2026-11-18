SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında “Doktor” ifadesi yerine “Adli Tıp çalışanı” yazdığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih Ergin, 52 günlük tutukluluğun ardından Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
SAVCILIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Fatih Ergin’in tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, ara kararında gazeteci Ergin’in tahliyesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşmasının 6 Ocak’ta yapılmasına karar verildi.