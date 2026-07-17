CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kazandığı 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan davada verilen “mutlak butlan” (kesin hükümsüzlük) kararına dair süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bugün Yargıtay’a ulaştı.

KURULTAY GEÇERSİZ SAYILMIŞTI

21 Mayıs’ta verilen kararla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı geçersiz saymış, Özgür Özel’i genel başkanlık görevinden alarak, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini parti yönetimine atamıştı. Kararın ardından CHP yönetimi itirazda bulunmuştu.

İTİRAZ SÜRECİNDE KRİZ YAŞANDI

Ancak süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başında bulunduğu yönetim, parti avukatlarını görevden alarak yapılan itirazı geri çekti. Bunun üzerine Özgür Özel, karara karşı bireysel başvuru yaptı.

ÖZEL: “DOSYA YARGITAY’A GÖNDERİLMİYOR”

Kararın Yargıtay’a gönderilmemesine tepki gösteren Özgür Özel, 14 Temmuz’da düzenlenen CHP TBMM Grup Toplantısı’nda sürecin bilinçli şekilde geciktirildiğini öne sürdü. Özel, kararın üzerinden 54 gün geçmesine rağmen dosyanın gönderilmediğini belirterek, mahkeme içinde yetki tartışmaları ve bürokratik gerekçelerle sürecin uzatıldığını savundu. Özel, adli tatil öncesine kadar dosyanın gönderilmemesi için çeşitli mazeretler üretildiğini iddia etti.

DOSYA YARGITAY’A ULAŞTI

Yaşanan tartışmaların ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin söz konusu kararı bugün Yargıtay’a gönderildi. Böylece kurultayın geçerliliğine ilişkin nihai değerlendirme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

'KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINABİLİR'

Konuyla ilgili son gelişmeleri Sözcü TV Ankara Haber Editörü Gizem Yağbasan Öğle Bülteni'nde anlattı:

"İstinaf Mahkemesi 56 günün ardından butlan kararını Yargıtay'a gönderdi. Aslında biz günlerdir bunu konuşuyorduk. Özellikle Özgür Özel ve ekibi pek çok kez dile getiriyordu.

Yargıtay'ın vereceği karar dikkatle takip edilecek. Bir yandan da adli tatil başlayacak önümüzdeki hafta. Tabi yeni bilgiler de gelmeye başladı.

CHP'nin Yargıtay'a itirazı vardı mutlak butlanın kaldırılması için. 20 Temmuz adli tatil öncesi böyle bir adım geldi.Yani karar hemen de çıkabilir, Yargıtay hemen gündemine alabilir. Mutlak butlan kararını Yargıtay adli tatile çıkmadan önce alırsa Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevden alınıp tekrar Özgür Özel ve ekibi gelebilir. Mutlak butlan kararı geçersiz sayılmış olacak. Bu süreç uzayabilir, gözler tamamen yeni haftada olacak."