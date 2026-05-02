ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki askeri varlığını azaltma niyetini beyan etti. Trump'ın bu sert çıkışı, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in ABD’nin İran tarafından "rezil edildiğini" söylemesinin ardından geldi.

İTALYA VE İSPANYA'YI DA TEHDİT ETTİ

Perşembe akşamı muhabirlerin İtalya ve İspanya'dan asker çekip çekmeyeceği sorusuna "Muhtemelen" yanıtını veren Trump, "Neden çekmeyeyim ki? İtalya bize hiçbir yardımda bulunmadı. İspanya ise tek kelimeyle korkunçtu" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ÖFKESİ İSPANYA'YA

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD’nin İran’daki savaş politikasına en başından beri karşı duran liderlerin başında geliyor.

Madrid yönetimi, kendi egemenliğindeki Rota ve Morón üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına kararlılıkla izin vermedi.

'AYNI ZAMANDA ZARARLI'

Sánchez, Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik "savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma" talebini de "sadece mantıksız değil aynı zamanda zararlı" diyerek geri çevirdi.

Geçen haftaki AB zirvesinde konuşan Sánchez, "İspanyol hükümetinin duruşu nettir. Müttefiklerle her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde mutlak iş birliği içindeyiz. Trump’ın yürüttüğü bu yasa dışı savaş kaba kuvvetin başarısızlığını göstermiştir. Ülkemiz dünyamız için kötü olan ve değerlerimize aykırı düşen bir şeye suç ortağı olmayacaktır," dedi.

'ALMANYA'DAKİ 5 BİN ASKERİ ÇEKECEĞİZ'

Son olarak ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Almanya'daki 5 bin askeri önümüzdeki 6-12 ay içinde çekeceğiz” açıklaması yaptı.