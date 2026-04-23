ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. ABD’de sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlardan bahseden Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran’la ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

‘500 MİLYON DOLAR KAZANMASINI İSTEMİYORUZ”

“İran’la hemen bir anlaşma yapabilirim ancak bunun geçici değil kalıcı olmasını istiyorum. Boğazı şuan tamamen kontrol ediyoruz. Bir anlaşma olmanda boğazı açarsak bu onların günde 500 milyon dolar kazanacağı anlamına geliyor. Bu meseleyi çözene kadar onların günde 500 milyon dolar kazanmasını istemiyorum” dedi.

"İran'la şuan da anlaşma yapabilirim"

“İran 2 hafta süren ateşkeste yeniden silahlanmış olabilir, bunu yıkacağız”

"İran'da şuan kim lider bilmiyoruz, liderlerinin hepsi gitti"

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz"

"ABD, Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizliyor"

"İran'la baskı altında ABD değil"