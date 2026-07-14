Son dakika... ABD'den enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından altının onsu hızla yükselişe geçti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 3,5 ile beklentilerin altında arttı. Gelen enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketlilik görüldü.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Altının onsu TSİ 16.10 itibarıyla 4.078 dolarda hareketleniyor. Verinin açıklanmasının ardından 4.104 dolara kadar yükselmişti.

Yurt içinde gram altın da ons altının yükselmesiyle birlikte serbest piyasada 6.207 liraya kadar yükseldi.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6.203 liradan satılırken çeyrek altın 10.150 liraya çıktı.

Öte yandan BIST 100 endeksi de yeniden 14 bin puanın üzerine çıkarak 14.073 puanı gördü.

EYLÜLDE FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed'in temmuz toplantısında faiz artırmasını beklemediğini ifade ederken, mevcut ekonomik görünümün eylül ayında bir faiz artışı olasılığını daha güçlü hale getirdiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte ise enflasyonun seyri, petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve jeopolitik risklerin Fed'in kararlarında belirleyici olacağını vurguladı.

ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eryılmaz, en iyimser tabloda bile 2026 yılında altının son iki yıldaki kadar güçlü bir yükseliş göstermesini beklemediğini dile getirdi.

Savaş riskinin azalması, petrol fiyatlarının gerilemesi ve Fed'in faiz artırmaması halinde ons altının 4 bin 850-4 bin 900 dolar aralığına yükselebileceğini belirten Eryılmaz, gram altının ise yaklaşık 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Buna karşılık Fed'in yıl içinde ikinci bir faiz artışına gitmesi durumunda altın fiyatlarında daha sert düşüşler yaşanabileceğini ifade eden Eryılmaz, bu senaryoda ons altının 4 bin 200-4 bin 300 dolar bandına kadar gerileyebileceğini değerlendirdi.

2027 İÇİN DAHA OLUMLU SENARYO

Eryılmaz, jeopolitik risklerin azalması ve Fed'in faiz indirimlerine başlaması halinde 2027 yılının altın ve gümüş yatırımcıları açısından daha olumlu bir dönem olabileceğini söyledi. Mevcut koşullar altında ise 2026 yılında altın fiyatlarının önceki yıllarda görülen güçlü ve kesintisiz yükseliş performansını tekrarlamasının zor göründüğünü ifade etti.

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