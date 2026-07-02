ABD haziran ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Haziran ayında tarım dışı istihdam rakamları 57 bin oldu.

Piyasanın beklentisi 114 bin olması yönündeydi. Mayıs ayında ise tarım dışı istihdam 129 bin olarak açıklanmıştı.

İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 ile azalış gösterdi.

Açıklanan rakamların ardından ons altın sabah seansından bu yana yüzde 3'e yakın yükselerek 4 bin 145 dolara yükseldi

Gram altın, ons altında görülen sert yükselişin etkisiyle yükselişe geçti. Gram altın 6 bin 207 lirayı gördü.

Kapalıçarşı ise gram altın 6 bin 255 liraya, çeyrek altın 10 bin 240 liraya yükseldi.

Dolar endeksi zayıf gelen istihdam rakamları sonrasında 100,558 puana gerileyerek, 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

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