Son dakika... Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 olurken, yıllık bazda yüzde 3,7 açıklandı. Eylül ayında enflasyonun yükselişe geçti. Yükselen enflasyon verisi sonrasında altın ve gümüş fiyatları sert düşerken, dolar endeksi geriledi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 olurken, yıllık bazda yüzde 2,6 oldu.

Çekirdek enflasyon Ağustosta aylık yüzde 0,3 olurken, yıllık yüzde 2,4 olmuştu.

ABD'de enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,4 olurken, yıllık bazda yüzde 3,4 olmuştu.

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Küresel piyasaların merakla beklediği kritik enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında ani bir çekilme yaşandı.

Veri öncesinde 4 bin 148 dolar seviyesinde seyreden ons altın, beklentileri aşan enflasyon rakamlarının ardından hızlı bir düşüş kaydetti. Açıklamayla birlikte anlık olarak 4 bin 83 dolara kadar geriledi.

Kritik veri öncesinde 6 bin 587 lira seviyesinde işlem gören gram altın, enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte gerileyerek 6 bin 478 liraya düştü.

Açıklanan kritik enflasyon verileri öncesinde küresel piyasalarda 58,65 dolar seviyesinden işlem gören ons gümüş, veri sonrasında düşüşe geçti. Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte satış baskısının arttığı gümüşün ons fiyatı, hızlı bir gerilemeyle 57,49 dolara indi.

Küresel piyasaların odağındaki kritik enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ABD Dolar Endeksi (DXY) yukarı yönlü keskin bir ivme yakaladı.

Veri öncesinde 102,224 puan seviyesinde yatay bir seyir izleyen dolar endeksi, açıklanan enflasyon verilerinin ardından hızlı bir tırmanışla 102,860 puana yükseldi.

KURUMLARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Wall Street Journal'ın 14 dev yatırım bankasıyla gerçekleştirdiği anket, piyasa beklentilerini açıklamıştı. Ankete göre ABD'de eylül ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,6 artış kaydetmesi ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükselmesi öngörülüyordu. Bu beklentinin arkasındaki temel etken, galon başına ortalama 4,30 doları aşarak dönem rekoru kıran benzin fiyatları olarak gösteriliyordu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Analizlere göre çekirdek TÜFE'nin aylık artış hızının yüzde 0,29'dan yüzde 0,22'ye gerilemesi ve yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde yatay kalması bekleniyordu.

Kurumların aylık çekirdek enflasyon tahminleri yüzde 0,16 (Deutsche Bank) ile yüzde 0,24 (Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley) bandında çeşitlilik gösteriyordu.

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yarısı yıllık çekirdek verinin yüzde 2,5'e ulaşacağını, diğer yarısı ise yüzde 2,4 seviyesinin korunacağını öngörüyordu.

Barclays ve Morgan Stanley analistleri, ağustos ayında kablosuz iletişim hizmetlerindeki sert artışın çekirdek enflasyona yaklaşık 0,1 puanlık yukarı yönlü katkı sağladığını, bu etkinin eylül verisinde kısmen tersine dönmesinin beklendiğini ifade etmişti.