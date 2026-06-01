ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve İHA komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.

ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."

Açıklamada, İran’a saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İRAN YANIT VERDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüzgan eyaletindeki Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini belirterek misilleme yapıldığını açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin söz konusu saldırının gerçekleştirildiği ABD hava üssünü hedef aldığı ve önceden belirlenen noktaların vurularak imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin benzer saldırıları sürdürmesi halinde İran'ın vereceği karşılığın çok daha farklı ve kapsamlı olacağı uyarısında bulunuldu.