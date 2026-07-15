ABD, İran'a yönelik 2'nci hava saldırısı başlattığını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ET saatiyle 15.00'te, ABD güçleri bugün İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarını başlattı. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere tehdit oluşturan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor; bu boğaz, küresel ticarete hayati önem taşıyan bir uluslararası su yoludur. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır" ifadelerine yer verildi. 2 KİŞİ ÖLDÜ, 260 KİŞİ YARALANDI İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "ABD'nin son saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi de yaralandı" denildi.

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