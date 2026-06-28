ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran'a yeniden saldırdıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Başkomutanın talimatı doğrultusunda 27 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere ek hava saldırıları düzenledi.

'SALDIRARAK BU ŞANSA UYMAMAYI TERCİH ETTİLER'

Dün İran'ın M/V Ever Lovely'ye yönelik saldırısına karşılık ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından, İran'a ateşkes anlaşmasına uyma şansı verildi, ancak İran güçleri bu sabah saat 04:30'da (Doğu Zaman Dilimi) M/T Kiku'ya tek yönlü bir insansız hava aracıyla saldırarak bu şansa uymamayı tercih etti. Panama bayraklı tanker, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki milyondan fazla varil ham petrolle seyrediyordu.

'İHA DEPOLAMA TESİSLERİ HEDEF ALINDI'

CENTCOM güçleri, İran'ın ticari gemilere yönelik devam eden saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün hava saldırıları düzenledi. ABD askeri uçakları, İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme yeteneklerini hedef aldı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri devam ediyor. ABD kuvvetleri teyakkuzda, ölümcül ve hazır durumda.

SİRİK'TE PATLAMA SESLERİ

İran basını ise Sirik’te patlama sesleri duyulduğu bilgisini geçti.