ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran müzakerelerine yönelik yeni bir açıklama yaptı. Trump, “İran ile görüşmeler iyi gidiyor, anlaşmayı imzalamaya yakınlar, müzakereler hafta sonu olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD GEMİSİNE ASKERİ MÜDAHALE İDDİASI

Müzakere görüşmeleri devam ederken İran basınında yer alan haberlerde, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiye müdahalede bulunduğu iddia edildi. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran ordusunun bu adımı, “ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı düzenlemelerini ihlal etmesi” gerekçesiyle attığı öne sürüldü.

‘KOMUTA- KONTROL MERKEZİ’

Haberde, hedef alınan ABD askeri gemisinin bir “komuta ve kontrol merkezi” niteliği taşıdığı ve İran karasularına yaklaşırken vurulduğu ileri sürüldü.

İDDİA YALANLANDI

Öte yandan ABD tarafı söz konusu iddiaları kabul etmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Umman Denizi'nde bir ABD askeri gemisini hedef aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.