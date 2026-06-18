ABD medyasında yer alan haberlerde, "ABD ve İran mutabakat zaptının elektronik ortamda imzalandı. Anlaşma artık resmen yürürlükte" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi de, "Anlaşma Trump ve Pezeşkiyan tarafından imzalandı" ifadelerini kullandı.

Reuters, Beyaz Saray yetkilisinin İran ile ABD arasında imzalanan anlaşmayı doğruladığı bilgisini geçti. Diğer taraftan İran devlet medyası da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bağai'ye atıfta bulunarak, ABD ve İran arasındaki anlaşma metninin her iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından resmen imzalandığını bildirdi.

14 MADDELİK ANLAŞMANIN İÇERİĞİ DE SIZMIŞTI

Al Arabiya'nın aktardığına göre, Washington ile Tahran arasında 19 Haziran Cuma günü imzalanması beklenen 14 maddelik anlaşmanın içeriği şu şekilde: