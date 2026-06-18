ABD medyasında yer alan haberlerde, "ABD ve İran mutabakat zaptının elektronik ortamda imzalandı. Anlaşma artık resmen yürürlükte" ifadelerine yer verildi.
İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi de, "Anlaşma Trump ve Pezeşkiyan tarafından imzalandı" ifadelerini kullandı.
Reuters, Beyaz Saray yetkilisinin İran ile ABD arasında imzalanan anlaşmayı doğruladığı bilgisini geçti. Diğer taraftan İran devlet medyası da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bağai'ye atıfta bulunarak, ABD ve İran arasındaki anlaşma metninin her iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından resmen imzalandığını bildirdi.
14 MADDELİK ANLAŞMANIN İÇERİĞİ DE SIZMIŞTI
Al Arabiya'nın aktardığına göre, Washington ile Tahran arasında 19 Haziran Cuma günü imzalanması beklenen 14 maddelik anlaşmanın içeriği şu şekilde:
- İran ve ABD, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek; birbirlerine karşı güç kullanmama taahhüdü verecek.
- Taraflar birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve iç işlerine saygı gösterecek.
- Nihai anlaşma için en fazla 60 gün sürecek müzakereler yürütülecek.
- ABD, deniz ablukasını kaldıracak ve İran çevresindeki güçlerini nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde geri çekecek.
- İran, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere döndürecek.
- ABD ve ortakları, İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı hazırlayacak.
- ABD, BM, UAEA ve tüm birincil-ikincil yaptırımlar dahil İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek.
- İran, nükleer silah üretmeyeceğini yeniden teyit edecek; zenginleştirilmiş uranyumun geleceği nihai anlaşmada belirlenecek.
- Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak, ABD yeni yaptırım uygulamayacak ve bölgedeki askeri varlığını artırmayacak.
- ABD, İran petrolü, petrokimya ürünleri ve ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetlerine muafiyet sağlayacak
- İran'ın dondurulmuş varlıkları ve fonları kademeli olarak serbest bırakılacak ve kullanımına izin verilecek.
- Nihai anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak bir izleme mekanizması kurulacak.
- İran, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanacağına dair güvence aldıktan sonra nihai anlaşma görüşmelerine başlayacak.
- Nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.