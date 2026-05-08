Son dakika... Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD'nin kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam rakamları 115 bin olarak açıklandı. Kritik ABD verisi sonrasında altın fiyatlarında hafif yükseliş görülürken, dolar endeksinde düşüşler yaşandı. İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 4,3 olarak açıklandı. Tarım dışı istihdam mart ayında 178 bin olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı mart ayında yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı. PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU? Kritik veri sonrası piyasalarda görüldü. Veri öncesinde ons altın 4 bin 707 dolar seviyesinde yükselişini koruyordu. verinin hemen ardında ons altın dolar 4 bin 731 seviyesinde hareketleniyor. Gram altın gün içinde ons altındaki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü seyrini koruyor. Gram altın kritik veri öncesinde 6 bin 863 lirada bulunuyor. Kritik verinin ardından 6 bin 890 lirada hareketleniyor. Gün içinde yukarı yönlü hareketlilik sergileyen ons gümüş kritik veri öncesinde 80,61 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kritik verinin ardından ons gümüş değişiklik göstermeyerek dolar 80,61 seviyesinde hareketleniyor. Dolar endeksi kritik ABD verisi öncesinde 97,97 puanda bulunuyordu. Kritik verinin ardından dolar endeksi 97,98 puanda hareketleniyor. Petrol fiyatları yeni günde karışık seyir sergiliyor. Kritik veri öncesinde brent petrol 100,63 dolar sınırında bulunuyor. Verinin hemen ardından brent petrol dolar seviyesinde hareketleniyor. Yeni günde karışık seyir sergileyen Euro/TL kritik veri öncesinde 1,1765 seviyesinde bulunuyordu. Kritik veri sonrasında Euro/Dolar 1,1777 seviyesinde bulunuyor. *Ayrıntılar geliyor....

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.