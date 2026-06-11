ABD Savunma Bakanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

'KİLİT TESİSLER BOMBALANACAK'

Hegseth, “İran artık bizi oyalamak yerine, ABD tarafından kritik tesislere atılan bombalarla karşı karşıya kalacak. ABD bu gece İran’daki ‘kilit tesisleri’ bombalayacak. Bu gece gerçekleşecek saldırılar güçlü ve açık olacak” ifadelerini kullandı.

'ABD'YE AĞIR YANIT VERECEK'

İran Medyası’nda yer alan haberlerde, ise, “Hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikalılar herhangi bir saldırgan eylemde bulunursa İran ABD’ye bir kez daha ağır yanıt verecek. Amerikalılar harekete geçerse İran, ABD’nin yeni çıkarlarını hedef alacak” ifadelerine yer verildi.

ABD'LİLERE 'TEYAKKUZDA OLUN' ÇAĞRISI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak’ta bulunan vatandaşlarından teyakkuz halinde olmalarını istedi.

CENTCOM: SALDIRILAR BAŞLADI

Hegseth'in açıklamaları sonrası CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, bugün saat 17:15'te Doğu Saati ile Komutan-ı Cedid'in talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı ek savunma amaçlı vuruşlar başlatmaya başladı. Bu vuruşlar, İran'ın haksız ve devam eden saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

KİŞ ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ

İran basınında yer alan haberlerde, Sirik, Kiş ve Minab'ta bazı patlama sesleri duyulduğu bilgisi geçildi.