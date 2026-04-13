Pakistan'ın aracılığıyla büyük bir umutla başlayan ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Birbirini suçlayan açıklamaların art arda geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı. İran basını ise Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir müzakere turu planlamadığını ileri sürdü.

TARİH VE SAAT VERDİLER

İslamabad'daki müzakerelerden sonuç çıkmamasının ardından ABD İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, “Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma süreci başlatılacak” ifadelerini kullandı.

Abluka için 13 Nisan'ı işaret eden ABD, saat 17.00'den itibaren İran'da deniz ablukasının başlayacağını duyurdu.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.

"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) (TSİ:17.00)İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.