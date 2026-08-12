Son dakika...Piyasaların dört gözle takip ettiği ABD tarafında temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,1 olurken, yıllık bazda yüzde 3,4 açıklandı. Gelen veri sonrası piyasalar anlık olarak sert tepki verdi. Altın fiyatları 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı, aylık olarak ise yüzde eksi 0,4 olmuştu.

ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak olarak açıklanması tahmin ediliyordu.

Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,5 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

PİYASALARIN TEPKİSİ

ABD tarafında açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketlenmeler görüldü.

Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 408 dolar seviyesinde bulunuyordu. Gelen verinin ardından 4 bin 441 doları test etti. Altın fiyatları 6 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Ons gümüş, kritik veri öncesinde 66,14 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kritik verinin ardından ons gümüş 66,83 dolar seviyesini gördü.

Gram altın bugün temmuz ayı enflasyon rakamları öncesinde 6 bin 773 lirada bulunuyordu. Veriden hemen sonra Veri sonrası 6 bin 814 liraya yükseldi.

Dolar endeksi kritik veri öncesinde 99,79 puanda bulunuyordu. Kritik veriden hemen sonra 99,64 puana geriledi.

Euro/Dolar paritesinde de hareketlenmeler görülüyor. Euro/Dolar kritik veri öncesinde 1,1544 seviyesinde bulunuyordu. Veri sonrasında 1,1554 seviyesinde hareketleniyor.

ENFLASYON YAVAŞLADI FED'İ NE BEKLİYOR?

ABD'de açıklanan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri piyasalarda endişe yaratmayacak bir tablo ortaya koydu. Fiyat artış hızındaki yavaşlama ile birlikte Fed'in gelecek ayki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeki beklentiler ağırlık kazandı.

Temmuz Ayı Enflasyon Göstergeleri Ilımlı Seyretti Açıklanan verilere göre manşet TÜFE, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,1 artarken yıllık bazda %3,4 olarak gerçekleşti. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 yükseldi.

Enflasyondaki gerilemeye en belirgin katkıyı sağlayan enerji kaleminde ise fiyatlar aylık %1,5 oranında düşüş gösterdi. Piyasalarda 'Faiz Sabit' Senaryosu Ağırlıkta Tahmin piyasalarında Fed'in eylül ayında faizleri sabit tutma olasılığı %68,2 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dönem için 25 baz puanlık bir faiz indirimi %17 ihtimalle fiyatlanırken, olası bir faiz artırımı ihtimali ise %9,6 seviyesinde kaldı. Mevcut ekonomik göstergeler ışığında, faizlerin mevcut seviyesinde korunması temel senaryo konumunu sürdürüyor.