Özel sektör öğretmenlerinin Ankara'da başlattığı açlık grevi dördüncü günü geride bıraktı. Öğretmenler yaptıkları açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.

'BAŞKA ÇAREMİZ KALMADIĞI İÇİN DAYANIYORUZ'

Tekin’e çağrı yapan öğretmenler “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sesleniyoruz: Öğretmenleri hatırlayın. Bir bardak suyla sürdürdüğümüz bu direnişin daha fazla uzamasına izin vermeyin. Bizler gerçekçi, samimi ve çözüm odaklı bir temas bekliyoruz. Dayanacak gücümüz olduğu için değil, başka çaremiz kalmadığı için dayanıyoruz. Öğretmenlerin sesini duyun. Verilen sözler tutulsun. Komisyon toplansın. Sorunlar çözülsün” ifadelerini kullandı.

2 ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam saatlerinde ise açlık grevindeki 2 öğretmenin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kötü olduğu bilgisi paylaşıldı.

'BU BÜYÜK BİR AYIP'

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara’da açlık grevini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenleri ziyaret etmiş ve "Ankara’da bir kaldırımın üstündeyiz. Dünyanın en kutsal mesleğini yapan, her birimizi yetiştiren öğretmenlik mesleğine değer vermeyenlerin, kendi düzenleri açısından hak arayan öğretmenleri risk görenlerin ülkeye yaşattığı yeni bir ayıpla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz haftalarda alnının terinin hakkını isteyen emekçileri Ankara’ya sokmuyorlardı. Bu sefer de göz göre göre hakları yenen öğretmenlerin hak aramalarına izin vermiyorlar. Onların, annelerinin, eşlerinin, evlatlarının mücadelesini görünür kılmamak için sendikanın önünde bir kaldırıma hapsediyorlar bu mücadeleyi. Bu büyük bir ayıp” açıklamasında bulunmuştu.

'BU SORUNU BEŞ DAKİKADA ÇÖZEBİLİRİZ'

Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Söz namustur, seçimlerde insanlardan oy isterken mülakatı kaldırmaya söz verdiniz. Kim oluyor da bu Cumhuriyet tarihinin en uzlaşmaz, en kavgacı, en öğretmen düşmanı Bakanı gelmiş şimdi sizin sözünüzün üstüne ‘Mülakat gibi mülakat yapacağız’ diyerek sizin sözünüzü yere çalmış, üstünde tepinmiş siz de ‘Ben bu devletin başıyım’ diye gerim gerim geriniyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu öğretmenlerin hakkını verin. Bu işin siyaseti yok. Bu öğretmenler ne CHP’li ne bir başka partili. Her partiden insan var. Anadolu'nun her yerinden insan var. Bundan sonra yapılan bu zulmü sona erdirmek boynunuzun borcudur. Biz ağzımızdan çıkan bir sözün arkasında durmak için gerekirse her şeyini veren bir kültürden, bir gelenekten geliyoruz. Bir sözünüz bugün AK Parti Grup Başkanına, nöbetçi Grup Başkanvekiline bir telefonunuz ‘Ya şu 1611 kişinin derdi nedir? Çözün’ derseniz çözülmesi hem vallahi hem billahi İç Tüzük 37 ile 5 dakika. Bugün salı, daha İç Tüzük 37 görüşülmedi. Komisyonlarda 40 gün ele alınmayan kanunların doğrudan Meclis’e indirilebilme maddesi. İç Tüzük 37’de bekleyen neyse onu oybirliği ile çeker, bunu koyar, üzerinde 5 dakika var o konuşmanın da şanı şerefi size kalsın, dediğiniz bir konuşsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iki elimizi birden kaldıracağız, bu işi bir talimatınızla 5 dakikada çözebiliriz. Öğretmenlerin sonuna kadar arkasındayız, bu haklı mücadelelerine destek veriyoruz. Onların karşısına polis dikmeyin. Milletimize de söylüyoruz; madencilere siz sahip çıktınız, haklarını aldılar. Öğretmenlere sahip çıkarsanız haklarını alırlar. Onları ziyaret edin, onları destekleyin, onlarla birlikte olun.

BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Ankara’da eylem yapan özel okul öğretmenleriyle ilgili gelen soruya, "Onların da yanındayız, sen de yanında ol" şeklinde cevap vermişti.