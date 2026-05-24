Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.