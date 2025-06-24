Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07:09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 6.96 kilometre olduğu kaydedildi.
Deprem Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kayseri'den de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-06-24
Saat:07:09:40 TSİ
Enlem:38.02722 N
Boylam:36.17917 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/V4C62N3D2B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Adana Saimbeyli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.