AFAD Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı dakikalarda Kandili Rasathanesi de Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-11
Saat:09:59:51 TSİ
Enlem:39.05472 N
Boylam:32.52111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FOYXdcT5dp@afadbaskanlik
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 11, 2026
CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) https://t.co/b8p5Ly3MXy
11.03.2026, 09:59:50 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli