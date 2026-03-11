AFAD Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Aynı dakikalarda Kandili Rasathanesi de Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

 