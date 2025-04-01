Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen depremle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Saat 16.52’de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu bildirildi.
AFAD’ın paylaştığı verilere göre, yerin 24.21 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Özellikle Finike'de vatandaşlar depremi net bir şekilde hissettiklerini belirtti.
Kısa süreli panik yaratan deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenilirken, bölgede yaşayanlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.