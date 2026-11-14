Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kesiminde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre deprem, 14 Kasım 2026'da saat 03.43.59'da kaydedildi. Merkez üssünün Mudanya'ya uzaklığı 6,42 kilometre olarak açıklandı.

Büyüklüğü 3,9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 13,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk paylaşılan bilgilerde can kaybı veya hasara ilişkin bilgiye yer verilmedi.

KARADENİZ'DE İKİ DEPREM

AFAD'ın kayıtlarına göre Karadeniz'de saat 05.18.07'de 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği 9,35 kilometre olarak ölçüldü. Saat 05.25.45'te ise 7 kilometre derinlikte, 2,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.