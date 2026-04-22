Ağrı Patnos’ta meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Saat 17.17’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak belirtilirken depremin yerin yaklaşık 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

ÇEVRE YERLEŞİMLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Patnos olan deprem, ilçe merkeziyle birlikte çevredeki yerleşim alanlarında da hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli endişe yaşasa da sarsıntı uzun sürmedi.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar meydana gelmedi. Bölgede durumun kontrol altında olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.