Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verisini yüzde 1,78 olarak duyurdu.



Açıklamayla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,75 olurken, ağustos ayı içinde konut sahiplerinin kiraya yapabilecekleri tavan zam oranı da kesinleşti.



KİRA ARTIŞINDA TAVAN YÜZDE 31,90 OLDU



Kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracı ve ev sahipleri, arzu etmeleri halinde belirlenen tavan oranın altında bir zam için el sıkışabilmekte. Ancak ev sahibinin tavan oranı kullanmayı tercih etmesi halinde ağustos ayı itibarıyla yenilenecek sözleşmelerde uygulanabilecek en yüksek kira zammı yüzde 31,90 olacak.



Geçtiğimiz ay kiraya uygulanacak tavan zam oranı yüzde 32,03 olarak gerçekleşmişti.





