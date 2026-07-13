İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, Ahbap Derneği'nin genel merkezinde arama gerçekleştirdi.

Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in danışmanlığını yapan Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi.

Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"1-Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. Almadım.

2- Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile.

Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir.

3-Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra:

Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeciğini söyledi.

“Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi.

Güvendim.

Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim.

[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette].

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim..

Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük."

AHBAP 'BAĞLANTILI' 18 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 18 şüpheli, 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu.

Soruşturma ve inceleme işlemlerinin sürdüğü bildirildi.