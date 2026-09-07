Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hakkında başlatılan “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gitti.

İfade verdikten sonra çıkışta yaptığı açıklamada yargıya duyduğu saygıdan dolayı TC vatandaşı olarak iifadesini verdiğini söyleyip ekledi: Bu ülkeye Başbakan, Dışişleri Bakanı olarak hizmet vermiş olan ben bunun yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum. Soruşturmanın ilk aşamasından beri çok sayıda yabancı kuruluştan görüşme talebi geldi. Bunların hiçbirine cevap vermedim. Hala çok sayıda telefon alıyorum kimine cevap vermiyorum kimine de cevap versem bile ülkemin yurt dışında kötü anılmasına izin vermiyorum. Bundan sonra da ulusal ve uluslararası basının görüşme taleplerine asla cevap vermeyeceğim. Çünkü bu benim değil ülkemin itibar meselesi."

"Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak terörle mücadelenin en sert şartlarında görevimi yaparken hep dosdoğru olmaya çalıştım. O konuşmanın da arkasındayım. Bundan sonra da Rabbim ve milletim adına dosdoğru olmaya devam edeceğim. Ülkemin itibarı adına bu konuda hiçbir soruya cevap vermeyeceğim"

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yeniden paylaşılan ve Cumhurbaşkanı’na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın ilgili mevzuat kapsamında sürdürüldüğünü bildirmişti...