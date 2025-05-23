Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından, sosyal medya üzerinden Minguzzi ailesini tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçlarından hazırlanan iddianame ele alındı.
Mahkeme, suça sürüklenen çocuklardan (SSÇ) M.G.'yi "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer 4 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.