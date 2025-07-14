Son Dakika Haberi... Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu sanıklarla birlikte hareket ettiği tespit edilen 18 yaşından küçük M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; iki şüpheli hakkında, ‘Çocuğu kasten öldürme ve yardım’ suçlarından birleştirme talepli iddianame düzenlendi.
TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTI
Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.
İki şüpheli, tespit sonucunda tutuklanmıştı.