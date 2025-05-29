Yaşanan gelişmeyi Prof. Dr. Adem Sözüer duyurdu. Prof. Sözüer resmi X hesabından yaptığı açıklamayı 'Hukuk dışı uygulamalar ortamında hukuka dönüş için bir adım' notu ile paylaştı.
Sözüer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Hukuk dışı uygulamalar ortamında hukuka dönüş için bir adım👇🏼
İstanbul 9.İdare Mahkemesi Kayyım düzenlemesi için Anayasaya Mahkemesine başvurdu. Prof.Dr.Ahmet Özer'in @profdrahmetozer yerine kayyım atanmasına ilişkin işlemin dayandığı düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu avukatlar @ersozhuseyin @muratsadak @hasansinar_ tarafından ileri sürüldü.
Mahkemesi anayasa aykırılığı ciddi gördü ve Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Ancak Anayasa Mahkemesi İptal etse bile, Anayasa Mahkemesinin pek çok kararının uygulanmadığını unutmamak gerekir..
O nedenle gerçek bir hukuka dönüş için atılacak ilk adım Anayasa Mahkemesi Kararlarının gecikmeksizin uygulanmasıdır.."
Hukuk dışı uygulamalar ortamında hukuka dönüş için bir adım👇🏼— Av.Prof.Dr.Adem Sözüer https://ademsozuer.com/ (@AdemSozuer) May 29, 2025
İstanbul 9.İdare Mahkemesi Kayyım düzenlemesi için Anayasaya Mahkemesine başvurdu. Prof.Dr.Ahmet Özer'in @profdrahmetozer yerine kayyım atanmasına ilişkin işlemin dayandığı düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu… https://t.co/1G5MiHQeCq pic.twitter.com/sg4BH8I2tm