“PKK/KCK üyesi” olmak suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’ndeki mahkeme salonunda görülüyor.

7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer’in davasında tanık beyanları alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de duruşmayı takip etti.

Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada yaptığı savunmada, tutukluluğunun barış süreciyle çeliştiğini vurguladı.

Özer, şu ifadeleri kullandı:

-Öcalan’ın mektupları devlet erkanı ve kamuoyu önünde alkışlarla okutulurken, sırf adımın 11 yıl önce iradem dışında bir İmralı görüşmesinde geçmesi nedeniyle örgüt üyeliğiyle suçlanmam ve hala tutuklu olmam büyük bir çelişkidir.

Özer’in savunmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

-Barış Süreci ile benim tutukluluğumun devam etmesi arasında büyük bir çelişki var.

-Bir yandan barış süreci yürütülürken, öte yandan benim ‘terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla yargılanmam ve 23 Mayıs’taki duruşmada tutukluluğumun devamına karar verilmesi kabul edilemez.”

-Ahmet Özer davası Barış Süreci için bir samimiyet testidir. Türkiye’nin yarısı dışlanarak toplumsal barış tesis edilemez.

-Adaletin ve hukukun işlemediği, çifte standardın hakim olduğu bir yerde kimse toplumsal barışa inanmaz.

'KENT UZLAŞISI'NDAN TAHLİYE

Özer, tahliye edilirken yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı verildi.

Öte yandan Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında hala tutuklu bulunuyor...