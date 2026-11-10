TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Beyoğlu'ndaki evlerinde gözaltına alındı.

Sözcü TV muhabiri Ceylan Sever'in aktardığı bilgilere göre, gözaltı nedeninin ise "siyasal veya askeri casusluk" suçlaması olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin başsavcılıktan henüz bir açıklama gelmedi.

Polis ekiplerinin Yonca Verdioğlu Şık’ın Beyoğlu’ndaki evine giderek hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü tebliğ etti.

Şık'ın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Şık'ın gözaltına alınmasına ilişkin TİP'in sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

TİP'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başta TBMM Başkanlığı olmak üzere, tüm siyasileri ve yetkilileri, Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın değerli eşi Yonca Şık’a yönelen bu hukuk ve ahlak dışı saldırıya karşı derhal harekete geçmeye, ülkemizin adalet ve emniyet makamlarını kendi şahsi ikballerini korumak için ayaklar altına alanları en sert biçimde uyarmaya ve durdurmaya davet ediyoruz" denildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın saat 14.30'da Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Daha önce Şık’ın arkadaşı ve ortağı Ahmet Saymadi de “uyuşturucu” iddiasıyla tutuklanmıştı.