Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 11.59'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 13.64 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 11.59'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 13.64 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
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