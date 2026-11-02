Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 11.59'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 13.64 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

 

Kaynak olarak ekle