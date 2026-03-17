CHP lideri Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu bilgilerini paylaştı. Özel, Gürlek'in toplam 452 milyon lira değerinde gayrimenkulu bulunduğunu söyledi.

Gürlek, Özel'in açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda "Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.

Gürlek şunları kaydetti:

Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.

İŞTE AKIN GÜRLEK'İN AÇIKLANAN MAL VARLIĞI

Avrupa Konutları daire 1 (26 milyon 250 bin TL)

Avrupa Konutları daire 1 (26 milyon 250 bin TL)

Beykoz’da villa (85 milyon TL)

Avcılar’da daire (15.5 milyon TL)

Tuzla’da daire (10 milyon TL)

Çankaya’da ev (35.5 milyon TL)

Beytepe’de daire (25 milyon TL)

Beytepe’de daire (17.5 milyon TL)

Beytepe daire (23 Milyon TL

İzmir Konak’ta daire (21 milyon TL)

İzmir Konak’ta daire (27 milyon TL)

Çanakkale’de arsa (Paha biçilmez)

Esenyurt’ta daire (7 milyon TL’ye sattı)

47 milyon TL’ye konut sattı

27.750 TL’ye taşınmaz sattı