İstanbul’da Ataşehir ve Eyüpsultan belediyelerinde yeni başkanvekillerini belirlemek üzere belediye meclisleri bugün toplandı. CHP ve YENİ Parti oylamaya katılmama kararı aldı. AKP tek başına girdiği seçimi kazandı.

Seçim öncesinde 6 CHP'li meclis üyesinin AKP'ye geçmesi ve bir üyenin daha CHP'den istifa etmesiyle Cumhur İttifakı'nın oy kullanabilecek üye sayısı 18'e yükselmişti. AKP ve MHP'nin ortak adayı ise Serdar Orhan oldu.

CHP VE YENİ PARTİ SEÇİME KATILMADI

Meclisteki çoğunluğun değişmesinin ardından CHP ve Yeni Parti, başkanvekilliği seçiminde aday göstermeme kararı aldı. İki partinin meclis üyelerinin oylamaya da katılmayacağı belirtilirken, AKP ve MHP'nin ortak adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi.

Orhan, 30 Nisan'da gerçekleştirilen önceki başkanvekilliği seçiminde de AK Parti'nin adayı olmuş, üçüncü turda 14 oy alarak 22 oyla seçilen CHP'li Murat Güneş'in gerisinde kalmıştı.

6 CHP'Lİ AKP'YE GEÇMİŞTİ

Operasyon öncesinde 6 CHP’li meclis üyesinin AKP’ye geçmesi, Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeleri değiştirmişti. Seçim öncesindeki son değişiklik ise CHP’li meclis üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ederek bağımsız olarak devam etmesi oldu.

Aktarılan güncel tabloya göre Cumhur İttifakı’nın 18, CHP-YENİ Parti grubunun 14, bağımsızların ise 3 oy kullanabilecek üyesi bulunuyor.

Seçim öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Binaya çıkan yollar kapatılırken basın mensuplarının belediye binasına alınmadığı, gazetecilerin seçimi dışarıdan takip edebildiği bildirildi.