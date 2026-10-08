Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, toplam 2 bin 31 taşınmaza da elkoyma tedbiri uygulandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaz tespit edilirken, evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 fişek ele geçirildi.