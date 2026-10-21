Son dakika... AKP'nin fon teklifinin 3.maddesine verdiği önerge kabul edildi
AKP'nin fon teklifinin 3.maddesine verdiği önerge kabul edildi, buna göre bloke olan işlemler de tasfiye kapsamına alınacak. Düzenleme ile fonun temerrüde düşmesi ya da katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen iade talimatları da kapsama alınacak.
AKP'nin fon teklifinin 3.maddesine verdiği önerge kabul edildi, buna göre bloke olan işlemler de tasfiye kapsamına alınacak. Düzenleme ile fonun temerrüde düşmesi ya da katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen iade talimatları da kapsama alınacak.
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