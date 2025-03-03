Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi de gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğle saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan Köseler ve 18 isim tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık diğer isimler hakkında ise adli kontrol uygulanmasını istedi.

KARAR AÇIKLANDI

İhaleye fesat karıştırma suçlamalarından gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanırken 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından tepkiler de gelmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki verdi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz."