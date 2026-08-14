Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in Süleymancılar cemaatinin başına geçmesinin ardından sosyal veya dini faaliyet alanının dışında faaliyetlere yöneldiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, Kuriş’in suç örgütü kapsamında faaliyet gösterdiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Çalışmaların ardından, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi başlatıldı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Gözaltı kararı kapsamında ikamet adresine giden kolluk ekiplerinin Alihan Kuriş’i evde bulamadığı, Kuriş’in cep telefonunu bırakarak başka bir adrese geçtiği öğrenildi.

İkinci adreste de ilk etapta bulunamayan Kuriş’in, yapılan detaylı aramada tespit edilen gizli bölmede saklanırken yakalandığı belirtildi.

'İKİ ADRESTE DE BULUNAMADI GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI'

Sözcü muhabiri Dilara Şahin operasyona dair şu bilgileri aktardı:

-Adli kaynaklardan yapan son bilgilendirmeye göre; gözaltına alınış süreci ile ilgili gözaltı kararını uygulamak üzere kolluğun eve gittiği ancak evde bulunamadığı; Kuriş'in geçtiği başka bir adres olduğu tespit edilip oraya da gidiliyor ama orada da bulunamıyor. Sonrasında evde gizli bir bölme olduğu ve Kuriş'in orada saklandığı öne sürüldü.

-Yeni gelen bilgi bu şekilde. Bununla ilgili bir fotoğraf servis edilmedi. O nedenle hala 'iddia' demekle yükümlüyüm.

'YAKALANACAĞINI BİLİYOR MUYDU?'

-Gizli bölme varsa neden vardı? Kuriş yakalanacağını hakkında operasyon olacağını biliyor muydu? Biliyorsa bu bilgi kimler tarafından ona verildi bunların araştırılması lazım.

-İddiaya göre Kuriş iki adreste de bulunamayınca kolluk kuvvetleri eve yeniden dönüyor ve evindeki gizli bölmede yakalanıyor. Bizler de sürecin takipçisiyiz.