Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 35’İ TUTUKLANDI
Savcılık ifadeleri tamamlanan 37 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından şüphelilerden 35’i tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ANTALYA’DA YAKALANMIŞTI
Soruşturma kapsamında son olarak örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasörün saklanması talimatını verdiği belirlenen şüpheli Mehmet A., Antalya'da yakalanmıştı.