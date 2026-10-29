Ankara'da yarın düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılmama kararı aldı.

Aliyev önceden planlanan etkinliklerini ve yoğun iş programını gerekçe gösterdi.

AZERBAYCAN'I BAYRAMOV TEMSİL EDECEK

Azerbaycan'da öğrencilerin başörtüsü konusu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Aliyev'i telefonla arayıp zirveye bizzat davet etti. Oktay Saral'da görevinden istifa etti.

İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda, TDT Zirvesi'nde Azerbaycan'ı, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek. Aynı zamanda, Azerbaycan temsilcileri, Zirve çerçevesinde düzenlenecek diğer ilgili etkinliklere de aktif olarak katılacak.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ekim'de Bakü'de düzenlenen ilk FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin finalistlerine ödüllerini takdim edecek. Ek olarak İlk FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin final maçı ve resmi kapanış töreninin 30 Ekim'de Bakü'de yapılacağı, Devlet başkanının ödül törenine katılımı önceden planlandığı bildirildi.