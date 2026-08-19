Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun detaylarını paylaştı.

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yapıyla bağlantılı 5 şirkete yönetim kayyumu atandığını açıkladı.

İşte kayyum atanan şirketler:

Mustafa Levent Tamtürk’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, “Levent Börek” markasını kullanan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Başsavcılık tarafından şirketlere ilişkin adli ve mali incelemelerin sürdüğü, Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasının ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.