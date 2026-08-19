Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evimize polisler geldiler.." dedi.

Furkan Vakfı da pek çok kişinin evine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANI İŞARETİ VERMİŞTİ

Süleymancılar cemaatine yönelik operasyonun ardından kamuoyunda 'Furkancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alparslan Kuytul'dan destek mesajı gelmişti.

Yapılan açıklamaya en sert tepkiyi ise Cumhurbaşkanlığı vermişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuytul için "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullanmıştı. Saral'ın Kuytul'a yönelik açıklaması şu şekilde;

"Din bezirgânı, bozguncu Kuytul! Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.” Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir. Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!"