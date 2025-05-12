Son Dakika Haberi... Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği 6.4 olarak kaydedilirken AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 12:23 olarak açıklanırken derinliğinin ise 10.07 kilometre olduğu kaydedildi.

BİR ARTÇI DAHA MEYDANA GELDİ

Aynı bölgede 3 dakika sonra yeni bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Artçı sarsıntının büyüklüğünün ise 4.5 olduğu açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada artçı sarsıntının aynı bölgede 12:26'da 4.2 büyüklüğünde ve 19 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Amasya'daki 4.4 ve 4.2'lik depremlerin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yavaş X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amasya ve Çorum'da meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Amasya ve Çorum'da meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 12, 2025

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te meydana gelen 4,4 büyüklüğünde depremin ardından birçok vatandaş panik nedeniyle sokağa çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada 4.4 ve 4.2'lik depremlerin ardından herhangi olumsuz bir durum kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saha çalışmalarının da yapıldığı ifadelerine yer verildi.