Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta sürdürdüğü oturma eylemine 38. gününde polis müdahale etti. Eylemdeki gazilerden biri köprüye çıktı.

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Polis ekipleri, saat 04:45 sıralarında Güvenpark’a operasyon düzenledi. Müdahale sırasında alanda bulunan er şehit aileleri ve er gazilerinin, polis ekiplerince Güvenpark’tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyum Evi’ne götürüldü. Az önce Bir Er Gazi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Müdahalenin ardından Güvenpark polis bariyerleriyle kapatıldı. Alandan çıkarılan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Bu ülkede gazi olmak değil, terörist olmak gerekirmiş, adam gibi yaşayabilmek için” dedi.

ÇOK AĞIR MÜDAHALE VAR

Erdem Çerçioğlu, polisin kendilerine çok ağır bir şekilde müdahale ettiğini ifade etti, “Çok ağır müdahale var. Darp da var. En az 10 kişi üstüme çullandı, daldı. Darp da gördük” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Er şehit yakınları ile erbaş ve er statüsündeki gaziler, 13 Temmuz’dan bu yana Ankara Güvenpark’ta rütbe farkı gözetilmeksizin eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi düzenliyor.

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen eylemciler, maaş, sağlık hizmetleri, protez desteği ve diğer sosyal haklarda er ve erbaş statüsündeki gazilerin diğer askerî personelle aynı haklardan yararlanmasını istiyor.

Gaziler, askerlik görevini er veya erbaş olarak yaparken şehit olanların yakınları ile gazi olanların, farklı askerî statülerde görev yapan personele kıyasla daha sınırlı haklara sahip olduğunu belirterek bu eşitsizliğin giderilmesini talep ediyor.

Gaziler, yıllardır süren maaş ve sosyal hak farklılıklarının özellikle geçim ve sağlık alanında ciddi mağduriyetlere yol açtığını savunuyor.